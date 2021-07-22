Создана играющая в Марио роборука

Американские ученые создали мягкого робота, который может играть в видеоигры. Результаты эксперимента были опубликованы в журнале Science Advances.

В рамках проекта исследователи из Университета Мэриленда (США) напечатали на 3D-принтере мягкую роборуку. Она состоит из набора клапанов и различных цепей, приводящихся в движение не электричеством, а давлением жидкости или воздуха. Благодаря технологии PolyJet 3D Printing ученым удалось создать манипулятор, состоящий из многочисленных слоев.

«Раньше каждому пальцу мягкой руки робота обычно требовалась собственная линия управления, что могло ограничивать портативность и полезность», — заметил соавтор исследования Джошуа Хаббар (Joshua Hubbard). Однако с помощью жидкостных транзисторов управление роботом было упрощено. Во время демонстрации результатов эксперимента специалисты показали видео, на котором манипулятор управляет джойстиком персонажем Марио из одноименной игры. Благодаря специально написанной программе робот прошел первый уровень Super Mario Bros. менее чем за 90 секунд.

Ученые подытожили, что популярная аркадная игра является хорошим испытательным полигоном для мягких роботов.

Ранее специалисты из Калифорнийского университета в Риверсайде создали мягкого робота, который сыграл на пианино. Устройство получило несколько манипуляторов с пневматическим приводом, которые являются аналогами человеческих пальцев.