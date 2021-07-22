В США назвали оттесняющее НАТО российское оружие

Система противовоздушной обороны (ПВО) С-500 «Прометей» благодаря своему большому радиусу действия способна еще дальше от границ России оттеснить районы, где дорогостоящие самолеты НАТО вроде воздушных танкеров и систем дальнего радиолокационного обнаружения и управления могут выполнять свои критические задачи, пишет The Drive.

«В целом, несмотря на то что С-500 явно страдает от задержек, эта амбициозная программа, если будет реализован весь ее потенциал, может привести к серьезному пересмотру средств наземной ПВО России с дальнейшим расширением существующих зон ограничения и воспрещения доступа и маневра», — утверждает американское издание.

The Drive отмечает, что С-500 «Прометей» способна перехватывать баллистические и гиперзвуковые ракеты на дальности до 600 километров. Издание подчеркивает, что мобильность данной системы ПВО позволяет не только развертывать ее в других странах, например, Сирии, что тем самым «еще больше усложнит и без того хрупкий баланс между Россией, США и их союзниками», но продавать такую систему ПВО другим странам, в частности Турции.

Таким образом в The Drive прокомментировали испытания С-500 «Прометей», прошедшие в июле на полигоне Капустин Яр.

В мае журнал The National Interest заявил, что российский С-500 «Прометей» способен «убивать» американские истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II.