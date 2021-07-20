Испытания С-500 показали на видео

В России провели успешные испытания зенитно-ракетной системы С-500. Об этом сообщает РИА Новости.

Испытания новейшего вида вооружения прошли на полигоне Капустный Яр. Представители Минобороны РФ показали видео со стрельб С-500 и подчеркнули, что новейший зенитно-ракетный комплекс успешно поразил баллистическую цель: «По данным средствам объективного контроля цель поражена».

В сообщении также говорится, что российским военным удалось подтвердить тактико-технические характеристики и высокую надежность российской техники ПВО.

«После завершения полного цикла испытаний планами оснащения предусматривается поставка первой системы С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО», — заключили представители ведомства.

В конце мая президент России Владимир Путин объявил о завершении испытаний зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-500. На совещании с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса президент отметил, что «в армию и на флот с высокой динамикой поступают новейшие образцы оружия и военной техники, серьезно укрепился потенциал ядерной триады, расширены боевые возможности Военно-морского флота».