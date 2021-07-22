Россиянин сбил проверявшего документы инспектора ГИБДД

В Красноярске пьяный россиянин за рулем иномарки сбил инспектора ГИБДД и другого автомобилиста, остановленного для проверки документов. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

«Предположительно, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался», — говорится в сообщении ведомства. Там также заявили, что пострадавшим госпитализация не потребовалась.

Водитель иномарки был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств. В отношении россиянина составили административный протокол за отказ от освидетельствования. На предоставленной МВД записи видно, как мужчина ведет себя агрессивно, требует прекратить видеосъемку, кричит, нецензурно оскорбляет находившихся в отделе полиции и желает им смерти.

Также выяснилось, что задержанного ранее лишали водительских прав, в связи с чем решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Москве напротив здания российского правительства машина сбила пешехода, по предварительной информации, мужчина скончался. Инцидент произошел около здания гостиницы «Украина». Водитель автомобиля, совершивший наезд на пешехода, скрылся с места происшествия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.