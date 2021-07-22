Болельщики назвали новую форму клуба «Тоттэнхэм» от Nike «отвратительной»

Болельщики британского футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» раскритиковали новую форму игроков, выпущенную брендом спортивной одежды Nike. Соответствующие комментарии появились в Twitter.

Речь идет о черных футболках с принтом в виде разводов синего, красного и оранжевого цветов. Стоимость вещи в интернет-магазине Nike составляет 7699 рублей. Согласно информации на сайте футбольного клуба, одежда изготовлена из 100-процентоной полиэфирной ткани, произведенной из переработанных пластиковых бутылок. Также в комплект формы вошли черные шорты и носки.

Пользователи сети раскритиковали дизайн футболок клуба и назвали его отвратительным. «То, насколько Nike не прикладывает усилия для разработки новой одежды, каждый раз выходит на новый уровень», «Это просто мерзкий и отвратительный дизайн. Хуже я не видел», «Я еще никогда не испытывал такой неприязни к чему-либо. Глядя на это, я задаюсь вопросом, о чем, черт возьми, думают дизайнеры Nike. Это самый отвратительный комплект, который я когда-либо видел!» — высказывались они.

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