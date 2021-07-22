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Россиянин попробовал забраться на балкон к бывшей жене и погиб

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Кадр: Vesiskitim.ru

В Екатеринбурге мужчина хотел забраться на балкон четвертого этажа, где живет его бывшая жена, упал с козырька и погиб. Об этом сообщает портал E1.

По словам очевидцев, сначала россиянин палкой разбил стекла своего балкона. После он пытался перебраться на соседний балкон к жене, потому что супруга не пустила его к себе в квартиру.

«А у нее [у жены] на балконе створка была открыта на проветривание, он ухватился за нее, пытался руку туда засунуть, чтобы дернуть ручку, но упал», — рассказал очевидец.

В следственном управлении Следственного комитета (СК) по Свердловской области сообщили, что смерть мужчины не криминальная. Ведомство уже начало проверку.

Ранее житель Новосибирска замахнулся на жену и умер. Инцидент произошел в апреле 2021 года. Когда его 63-летняя супруга резала мясо, между ними началась словесная перепалка. Пьяный мужчина поднял на нее руку — на это женщина ответила ему ударом ножом в бок. После ссоры россияне подумали, что ранение несерьезное и легли спать. На следующее утро женщина обнаружила супруга мертвым.

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