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В США обнаружили обезьянью оспу

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Фото: Marko Djurica / Reuters

В США впервые за 23 года зарегистрировали случай заражения обезьяньей оспой. Об этом сообщает «Би-би-си».

Инфекционное заболевание обнаружили у жителя Техаса, который привез его из Нигерии. Сейчас он находится в больнице в стабильном состоянии. Информации о других случаях пока не поступало.

Власти страны разыскивают 200 человек из 27 штатов, которые могли контактировать с заболевшим. Мужчина летел из Африки на двух авиарейсах и мог заразить других пассажиров. Центры контроля и профилактики заболеваний при Минздраве США пытаются связаться с ними.

Чиновники министерства отмечают, что риск распространения заболевания мал, так как пассажиры самолета обязаны носить в салоне маски.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский предупредил, что оспа обезьян может спровоцировать новые эпидемии и пандемии. По его словам, необходимо проводить изучение вирусов летучих мышей и грызунов. При этом, по мнению профессора вирусологии Александра Чепурнова, вероятность передачи оспы от обезьян к человеку очень мала.

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