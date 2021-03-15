Центр «Вектор» выпустит вакцину от оспы

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в 2021 году выпустит вакцину от оспы. В настоящее время она находится на стадии клинических испытаний, сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

В исследованиях участвует 334 человек в возрасте от 18 до 60 лет. В новом препарате с помощью генной инженерии были «выключены» шесть опасных генов. Таким образом, российская вакцина стала безопаснее всех существующих, так как ими нельзя прививать людей со слабым иммунитетом.

Натуральная оспа — болезнь, первая эпидемия которой описывается в документах IV века. Это единственная инфекция в мире, которую удалось полностью победить с помощью глобальной программы вакцинации, предложенной в 1958 году. Последний случай естественного заражения инфекцией произошел в 1977 году в Сомали, а годом позднее был зарегистрирован последний случай лабораторного заражения.

В настоящее время право на хранение образцов инфекции имеют только российский «Вектор» и американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (Атланта, штат Джорджия).