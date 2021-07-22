CD Projekt RED выпустила новую игру по «Ведьмаку»

CD Projekt RED представила мобильную игру «Ведьмак: Охотник на Чудовищ». Об этом студия сообщила в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Ведьмак: Охотник на Чудовищ» является бесплатной ролевой игрой с дополненной реальностью. Геймерам предстоит передвигаться по локациям, сражаться с чудовищами и монстрами. В рамках игры необходимо готовить приманки для противников, зелья и бомбы. По словам создателей «Ведьмака», погода и время суток в реальном мире влияют на игровой процесс.

Также разработчики обещают наличие сюжетных заданий, вдохновленных приключениями Геральта из Ривии — главного героя игровой серии «Ведьмак». В игре есть возможность развивать навыки своего персонажа.

Новая игра выпущена CD Projekt RED совместно с компанией Spokko, которая является частью студии. «Ведьмак: Охотник на Чудовищ» доступна бесплатно на платформах iOS и Android.

«Ведьмак» — серия игр, разработанная по мотивам одноименной серии романов польского писателя Анджея Сапковского. Выход оригинальной части тайтла состоялся в 2007 году. 20 декабря 2019 года студия Netflix представила первый сезон сериала «Ведьмак», который также снят по мотивам произведений Сапковского.