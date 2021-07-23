В Совфеде ответили на обещание министра обороны Польши разместить танки в России

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ответил на заявление министра обороны Польши Мариуша Блащака (Mariusz Błaszczak), который захотел разместить американские танки «Абрамс» в Смоленских Воротах. В беседе с «Лентой.ру» он назвал это предложение большой ошибкой.

Глава оборонного ведомства Польши, комментируя закупку страной американских танков «Абрамс», предложил разместить их в «Смоленских воротах» — на равнине, которая покрывает территорию России и Белоруссии. Министр подчеркнул, что инфраструктура страны от тяжелых американских танков не пострадает, поскольку размещены они будут на равнине.

Это высказывание прокомментировал политик Томаш Семоняк: «На видео интервью телеканалу министр Блащак действительно говорит о размещении польских "Абрамсов" в России и Белоруссии». «Где глава партии "Право и Справедливость" берет такие некомпетентные кадры?» — написал он у себя в Twitter.

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В России сочли большой ошибкой обещание польского министра

Джабаров назвал предложение главы оборонного ведомства Польши абсолютно безответственным. «В наше время делать подобное заявление — это, по сути, подталкивать страны к конфликту», — отметил политик.

По мнению сенатора, американцы даже в страшном сне не могут предположить, что их танки окажутся на территории России. «Они же будут немедленно уничтожены. Это понятно», — сообщил он.

«Хотелось бы, чтобы этот министр обороны Польши посмотрел все-таки историю. У нас уже был случай в 1938 году, когда Советский Союз попросил Польшу пропустить наши войска через их территорию, чтобы помочь чехословацкой армии, которой гитлеровцами был предъявлен ультиматум. Польша отказалась это делать и ровно через год сама поплатилась за такую дружбу с нацистами. Страна была оккупирована фашистской Германией, превратившись в генерал-губернаторство. И именно советская армия спасла Польшу — освободила эту страну от гитлеровских войск», — напомнил Джабаров. Он назвал поступок Блащака большой ошибкой.

Это еще раз говорит о том, что в основе всей внешнеполитической доктрины Польши лежит глубокая ненависть к Российской Федерации. Наверное, это все отходит к историческим событиям прошлого века. Но никогда Россия не позволяла Польше брать верх над собой и всегда противостояния с Россией заканчивались для Польши плачевно Владимир Джабаров Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

Сенатор выразил надежду, что в Варшаве найдутся здравомыслящие люди, которые поймут, что такой вариант общения с Москвой — тупиковый путь. «При этом, судя по тому, что публикуется в их прессе, сам польский народ достаточно дружелюбно относится к российскому, а вот руководство просто помешалось на русофобии. Они подталкивают людей к агрессии в надежде на то, что все эти американцы и страны НАТО в нужный момент встанут горой за Польшу и станут защищать ее от "российской агрессии". Ну, во-первых, Россия ни на кого нападать не собирается, а во-вторых, в случае чего никто из этих союзников палец о палец не ударит, чтобы защитить авантюристов из числа польских руководителей», — резюмировал Джабаров.