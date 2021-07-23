Мужчина изменил разрез глаз ради внешности азиата

Блогер из Британии потратил миллионы рублей ради внешности азиата. Соответствующая история появилась на Daily Star.

Согласно материалу, Оли Лондон (Oli London) перенес несколько пластических операций на сумму 100 тысяч фунтов стерлингов (10 миллионов рублей). Он сделал себе липосакцию всего тела, инъекции гиалуроновой кислоты, коррекцию сосков, пять ринопластик, уменьшение скул, удаление и наращивание подбородочной кости, а также подтяжку глаз и бровей.

Мужчина объяснил, что решился сделать еще одну операцию — кантопластику (эстетическое изменение разреза глаз — прим. «Ленты.ру»). «Мой хирург, доктор Фил (Phil), сказал мне, что опора остановиться и полюбить себя таким, какой я есть. Мне жаль это признавать, но я считаю, что мне нужно сделать еще несколько заключительных процедур. И тогда я, наконец, закончу», — признался британец.

В июне пользователи сети обвинили Оли Лондона в культурной апроприации. В своем Twitter блогер назвал себя небинарным корейцем и разозлил юзеров. «Кореец — это национальность, а не сексуальная ориентация. Ты не можешь идентифицировать себя корейцем», — критиковали они.