Украинские туристы массово получили ожоги после купания в Азовском море

Украинские туристы массово пострадали из-за нашествия медуз в Азовском море. Об этом сообщает агентство УНИАН.

Отдыхающие получают ожоги несмотря на то, что во время купания могут даже не касаться живности. Как заявил экоактивист Павел Вышебаба, это происходит из-за большой концентрации яда в воде.

Очевидцы отмечают, что ежедневно рабочие убирают с пляжа тысячи медуз, однако это не меняет ситуацию — волны выносят все больше морских обитателей на побережье.

По мнению Вышебабы, нашествие медуз можно объяснить изменением климата и водного баланса Азовского моря. Он также добавил, что потепление зим, наблюдаемое в последнее время в регионе, создает благоприятные условия для их обитания.

«Дисбаланс в экосистеме очевиден даже для тех, кто не верил в изменение климата. Недалеко от нашего отдыха в одном месте прошел торнадо, в другом — нашествие пауков, в третьем — нашествие комаров, везде медузы», — прокомментировал ситуацию специалист.

Ранее в июле медузы заполонили побережье Азовского моря. Так, особи размером до 40 сантиметров в диаметре были замечены в Краснодарском крае, в Темрюкском и Должанском районах. Эколог Вениамин Голубитченко порекомендовал не касаться морских обитателей, так как они прожигают человеческую кожу ядом.