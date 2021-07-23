СК обвинил московских врачей в 11 эпизодах продажи младенцев

СК предъявил в окончательной редакции обвинение врачам и главе медицинского центра в Москве по делу о продаже младенцев от суррогатных матерей иностранцам. Об этом ТАСС рассказал адвокат Игорь Трунов.

Фигурантам дела вменяется 11 эпизодов продажи детей, из которых, по версии следствия, в восьми случаях ребенка передавали покупателю, а в трех случаях «сделка» не была доведена до конца. Следователи установили, что бизнес по продаже детей маскировался под видом лечения бесплодия.

Первое уголовное дело было возбуждено в январе 2020 года, когда в одной из квартир в подмосковном Одинцове обнаружили четырех младенцев. Один из новорожденных был мертв. Было установлено, что ребенка досрочно выписали из роддома, что и привело к его гибели.

23 июня того же года еще пятерых младенцев полицейские обнаружили в Москве, приехав по вызову соседей, которые пожаловались на детский плач. С ними находились две женщины: няня, гражданка Китая, и еще одна женщина, которая, вероятно, является суррогатной матерью одного из детей.