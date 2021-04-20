Бойцы российского спецназа со стрельбой сорвали сделку по продаже младенца

Комсомольская правда: KP.RU

Во Владикавказе бойцы спецназа со стрельбой задержали подозреваемых, пытавшихся продать младенца. Об этом сообщает «КП» и публикует оперативное видео в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как сотрудники спецотряда быстрого реагирования (СОБР) сорвали сделку, задержав двух мужчин и женщину. Один из подозреваемых говорит, что работает на рынке.

Ребенка собиралась продать жительница Моздокского района Северной Осетии. Полицейские представились покупателями. Цена младенца составила 150 тысяч рублей. В настоящее время ребенок находится в Детской республиканской клинической больнице.