В Роспотребнадзоре рассказали о симптомах COVID-19 после острой фазы заболевания

Все пациенты с COVID-19 после острой фазы заболевания испытывают такие симптомы, как общая утомляемость, мышечная слабость, одышка и снижение толерантности к физическим нагрузкам, что особенно характерно для людей, работающих во вредных условиях труда. Об этом заявили в Екатеринбургском медицинском научном центре профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

Согласно заявлению центра, реже перенесшие острую фазу страдают от выпадения волос, тревоги, депрессии, нарушения сна и когнитивных нарушений, а также болей за грудиной и в суставах. Отмечается, что подобные симптомы могут свидетельствовать о развитии постковидного синдрома, поэтому таким пациентам требуется реабилитация.

Ранее Минздрав России предупредил об осложнениях, которые могут проявиться у переболевших коронавирусом. Согласно памятке ведомства, самым частым осложнением после перенесенного коронавируса является одышка — с ней пациенты сталкивались в 31,7 процентах случаев. Кроме того, часто постковидный синдром проявляется в виде тромбозов (от 20 до 30 процентов случаев), кашля (13,5 процентов), а также боли в груди и тахикардии (12,7 процентов).