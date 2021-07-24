На юге Африки зафиксировали рекордные морозы

Рекордные морозы зафиксированы на юге Африки, где сейчас стоит зима. Об этом сообщила радиостанция SABS со ссылкой на метеослужбу ЮАР, передает ТАСС.

По данным ведомства, ночью 24 июля в 19 районах страны побиты исторические рекорды. Температура в городе Кимберли и окрестных районах достигла минус 9,9 градуса Цельсия — такой погоды не было за всю историю метеонаблюдений. До минус 7 градусов температура также упала в Йоханнесбурге.

Как сообщили в метеослужбе, температура ночью 24 июля побила рекорд 26-летней давности — 19 июля 1995 года в Йоханнесбурге было минус 6,3 градуса.

Морозы пришли на юг Африки из Антарктики. Аномально холодная для страны погода продержится на территории Африки еще неделю.

Ранее морозы обрушились на штат Техас в начале 2021 года. Тогда местами температура опускалась до минус 18 градусов по Цельсию. Такая погода привела к энергетическому кризису, многие компании оказались на грани дефолта. Из-за морозов американцам также стало не хватать чистой воды.