Задержан подозреваемый в убийстве замначальника уголовного розыска в Ставрополе

Задержан подозреваемый в убийстве заместителя начальника уголовного розыска Руслана Абовяна в Ставрополе. Об этом со ссылкой на региональное управление СК сообщает РИА Новости.

По данным Life Shot, 28-летнего Ибрагима Симбаригова задержали в Андроповском районе. Его считают сообщником Заурбека Кениева.

Убийство произошло ночью 23 июля. Заместителя начальника уголовного розыска расстреляли возле одной из городских многоэтажек. Преступники скрылись.

Руслан Абовян получил несколько огнестрельных ранений и скончался в реанимационном отделении городской больницы. По одной из версий, его могли убить из мести.