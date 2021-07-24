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Бывшего спонсора «Что? Где? Когда?» арестовали по делу о похищении картины

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Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга арестовал бывшего спонсора программы «Что? Где? Когда?» (ЧГК) и основателя Интеллект-банка Адама Янова, также известного под именем Ашот Хачиян. Об этом этом сообщила пресс-служба городских судов в Telegram.

Янова подозревают в в краже картины Александра Беггрова 1910 года «Зимняя панорама Петербурга». Стоимость полотна, как сообщили в суде, составляет 24,7 миллиона рублей.

По данным следствия, в 2010 году он вступил в сговор с неустановленными лицами, и в апреле того же года они похитили полотно из офиса ООО «Нева Транзит» под предлогом ее покупки. В сентябре 2015 года Янова объявили в розыск, а 21 июля текущего года задержали. В отношении Янова возбуждено дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК).

Год назад знатока «Что? Где? Когда?» Михаила Скипского обвинили в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним. Журналистка издания The Bell Екатерина Аренина написала в Twitter, что он приставал к ней, когда она была школьницей. Она рассказала, что Скипский был ее учителем географии. По словам девушки, на занятиях учитель регулярно пошло шутил, звал ее пить кофе после уроков и даже попытался поцеловать.

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