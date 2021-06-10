Магистр «Что? Где? Когда?» раскрыл закулисье проекта

Магистр игры «Что? Где? Когда?» (ЧГК) и капитан команды знатоков Андрей Козлов рассказал, как настраивает новых игроков на выступления в клубе и как «разогревает» толпу перед прямыми эфирами на Первом канале. Он раскрыл закулисье проекта в интервью телеведущему программы «Вечерний Ургант». Отрывок выпуска доступен на YouTube.

«Самое главное — это научить человека, что в клубе нет возраста. Что в клубе надо разговаривать на "ты". Уж в команде точно», — сказал Козлов. Он объяснил, что невозможно играть в ЧГК, если капитан и игрок общаются друг с другом на «вы».

Ургант спросил у собеседника, действительно ли тот перед началом игры выходит к зрителям и «разогревает» зал. Козлов ответил, что в первую очередь предупреждает людей о том, что на игре запрещены мобильные телефоны. После этого он показал, как именно «создает настроение». Магистр поднялся с кресла и начал дирижировать руками, заставляя зрителей хлопать и постепенно заглушать овации.

Козлов также рассказал о том, что для тех, кому становится плохо во время игры, существует отдельная инструкция. «Кому-то из вас может захотеться упасть в обморок. Внимание: у нас в обморок падают стоя… И если стало нехорошо, человек падает в обморок — вы его поддерживаете, отодвигаете к теплой стеночке. Без криков "спасите-помогите" выносите человека в сад. Но не бросаете его на пол: там неподалеку стоит скорая помощь», — озвучил инструкцию магистр.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Козлова и ведущего «Что? Где? Когда?» Бориса Крюка медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.