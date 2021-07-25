Аттракцион рухнул на людей в парке развлечений и попал на видео

Видео: Breaking News Now

Аттракцион Star Flyer рухнул на людей в парке развлечений Planet Fun в Северной Ирландии и попал на видео, которое появилось на YouTube-канале Breaking News Now.

Парк аттракционов находится в гавани Каррикфергус на северном берегу Белфастского озера. В субботу, 24 июля, около 18:00 на одном из аттракционов произошел сбой. Механизм вылетел за пределы периметра, ударился о строение и рухнул на людей.

По данным Службы скорой помощи Северной Ирландии (NIAS), в общей сложности пострадали шесть человек. На место происшествия прибыли четыре бригады скорой помощи. Двое детей были доставлены в Королевскую больницу Белфаста, а один ребенок — в районную больницу Антрим. Их травмы не опасны для жизни. Остальные посетители парка получили легкие повреждения и отказались от госпитализации. «Несколько человек, в том числе дети, были доставлены в больницу, к счастью, никто из них не получил травм, угрожающих жизни», — подчеркнул министр здравоохранения Северной Ирландии Робин Суонн.

Свидетели происшествия рассказали The Sun: они настолько испугались, что больше не смогут посещать парки развлечений. «Все качели держались на веревках, и в один момент все начали падать. Это было ужасно», — поделился свидетель.

Представитель Planet Fun, у которой есть лицензия на проведение ярмарки развлечений, уточнил, что расследовать инцидент будет специальная комиссия. Компания намерена сотрудничать с экспертами на всех этапах.

Ранее отдыхающие парка развлечений в американском штате Мичиган «поймали» падающий аттракцион и спасли людей. Инцидент произошел на Национальном фестивале вишни в Траверс-Сити.