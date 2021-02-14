Из-за аварии в парке аттракционов пострадали 16 человек

В Китае в юго-восточной провинции Хунань произошла авария в парке аттракционов. Как сообщает The Straits Times, в результате происшествия пострадали по меньшей мере 16 человек.

По данным издания, инцидент произошел на аттракционе цепочная карусель. По словам очевидцев и местных властей, там произошел механический сбой. Колесо, к которому крепились качели, упало на землю. Некоторые туристы выпали из кабин.

Все пострадавшие были доставлены в больницу. Состояние трех из них оценивается как тяжелое. Местные власти также сообщили, на время расследования причин аварии парк развлечений закрыт.

Ранее сообщалось, что в австралийском штате Квинсленд посетительница парка развлечений прокатилась на аттракционе «Похмелье» и получила травмы, угрожающие ее жизни. Девушка выпала из кабины и упала с 30-метровой высоты.