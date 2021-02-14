Мир
 
Последние новости
В России выявили минимум новых случаев заражения коронавирусом за четыре месяца
Мясников назвал способ борьбы с новыми штаммами коронавируса
Звезды «Гарри Поттера» и «Властелина колец» впервые объединились
В сети появились лучшие моменты UFC 258
Ученые обеспокоились «устареванием» вакцин от коронавируса
В России завершились испытания системы предупреждения о ракетном нападении
Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве 
В Японии произошло повторное землетрясение
Пушков прокомментировал провал импичмента Трампа
Новости партнеров
Прослушать новость

Из-за аварии в парке аттракционов пострадали 16 человек

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Анна Раткогло / РИА Новости

В Китае в юго-восточной провинции Хунань произошла авария в парке аттракционов. Как сообщает The Straits Times, в результате происшествия пострадали по меньшей мере 16 человек.

По данным издания, инцидент произошел на аттракционе цепочная карусель. По словам очевидцев и местных властей, там произошел механический сбой. Колесо, к которому крепились качели, упало на землю. Некоторые туристы выпали из кабин.

Все пострадавшие были доставлены в больницу. Состояние трех из них оценивается как тяжелое. Местные власти также сообщили, на время расследования причин аварии парк развлечений закрыт.

Ранее сообщалось, что в австралийском штате Квинсленд посетительница парка развлечений прокатилась на аттракционе «Похмелье» и получила травмы, угрожающие ее жизни. Девушка выпала из кабины и упала с 30-метровой высоты.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
16 injured in amusement park accident in central China
Посетителям аттракционов парка Disney начали дорисовывать маски на фото
Дети прокатились на экстремальном аттракционе на отдыхе и погибли
Россиянин умер при тестировании американских горок