Россиянин умер при тестировании американских горок

Сотрудник парка развлечений в Перми погиб во время тестирования американских горок. Об этом РИА Новости сообщили в прокуратуре региона.

Инцидент произошел 28 августа. Оператор аттракциона получил черепно-мозговую травму, когда одна из кабинок ударила его по голове. Россиянин умер в больнице.

Надзорное ведомство проводит проверку и даст оценку действиям должностных лиц по соблюдению законодательства об охране труда. Сейчас горки не работают.

В середине июля посетитель парка аттракционов в Нальчике восемь минут провисели вниз головой на сломавшейся карусели и попали на видео. Их удалось спустить на землю, никто не пострадал.