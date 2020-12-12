Посетителям аттракционов парка Disney начали дорисовывать маски на фото

Отказавшимся от средств индивидуальной защиты посетителям парка аттракционов Disney World во Флориде будут дорисовывать маски на фото с помощью фотошопа, пишет Fox News.

По данным телеканала, один из гостей парка опубликовал в закрытой группе в Facebook Disney World Junkies фото, купленное им после посещения аттракциона. На снимке видно, что одной из посетительниц дорисовали маску на лице.

Портал WDW News предположил, что таким образом администрация предлагает компромисс в ситуации с масками: дело в том, что после возобновления работы парков в условиях пандемии гостям без масок не оказывали услугу PhotoPass, позволяющую приобрести цифровую подборку всех фотографий, сделанных во время визита. Авторы портала полагают, что теперь на всех таких снимках будут «дорисовывать» недостающие средства индивидуальной защиты.

Руководство парка пока никак не прокомментировало инцидент.

Fox News отмечает, что парк развлечений во Флориде работает вопреки ситуации с COVID-19, в то время как парк в Калифорнии закрыт.