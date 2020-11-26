Disney уволит десятки тысяч сотрудников

Компания Disney готовится к массовым сокращениям: уволить собираются десятки тысяч человек. CNBC уточняет, что это коснется порядка 32 тысяч сотрудников тематических парков развлечений в США и других странах. Увольнения начнутся в первой половине будущего года. Сокращение штата связано с ограничениями в работе тематических парков на фоне распространения коронавируса.

По состоянию на начало октября в Disney работали около 203 тысяч человек, 155 из них — в сфере развлечений и в тематических парках. По заявлению компании, вспышка COVID-19 обошлась ей в 2,4 миллиарда долларов упущенной прибыли, а выручка сегмента упала на 61 процент — до 2,6 миллиарда долларов.

Сейчас остаются закрытыми два «Диснейленда» в Калифорнии (США), и пока неясно, когда они снова смогут заработать, парк во Флориде пока открыт, но там нужно соблюдать меры профилактики: держать дистанцию и носить маски. По аналогичной схеме работают тематические парки за пределами США: в Шанхае, Гонконге и Токио. А парижский «Диснейленд» пришлось повторно закрыть после того, как французские власти снова ввели локдаун.

О планах сокращения сотрудников Disney сообщал еще в начале сентября, но тогда речь шла о 28 тысячах человек. Кроме того, около 37 тысяч сотрудников разных подразделений компании находятся в вынужденных отпусках.