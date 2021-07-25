Американский рэпер купил собственную планету

Американский рэпер Lil Uzi Vert (настоящее имя — Саймир Вудс) купил собственную планету. Об этом сообщила жена главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска, канадская певица Граймс (настоящее имя — Клэр Буше) в своем Twitter.

26-летний рэпер приобрел газовую гигантскую экзопланету WASP-127b. Она в 1,4 раза больше Юпитера. Газового гиганта открыли в 2016 году. Сумма, которую музыкант заплатил за планету, не называется.

Сам рэп-исполнитель подтвердил эту информацию. «Попытался всех удивить. Все еще работаю над этим!», — ответил Lil Uzi Vert Граймс в Twitter.

Однако эксперты заявили о невозможности приобретения планеты легально. Согласно договору о космосе, государствам и их гражданам запрещено предъявлять претензии на владение космическими объектами.

Ранее Lil Uzi Vert удалил вживленный в лоб бриллиант за миллионы долларов.