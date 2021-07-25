Раскрыты подробности допроса подозреваемого в убийстве Абовяна в Ставрополе

Обоймы и патроны изъяли у 28-летнего подозреваемого в убийстве замначальника уголовного розыска одного из отделов полиции Ставрополя Руслана Абовяна, раскрыли подробности в следственном управлении Следственного комитета России по Ставропольскому краю. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что сейчас проводятся следственные действия. Следствием готовятся документы для ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Также сообщается, что на данный момент продолжается работа по установлению других причастных к совершению преступления.

Ранее очевидица убийства Абовяна рассказала, что погибший долго ждал приезда скорой помощи после того, как его расстреляли. Женщина слышала выстрелы и сама оказывала Абовяну первую помощь. Он дышал. Пока ехали медики, мужчина потерял очень много крови.

Убийство произошло ночью 23 июля. Заместителя начальника уголовного розыска расстреляли возле одной из городских многоэтажек. Преступники скрылись. Абовян получил несколько огнестрельных ранений и скончался в реанимационном отделении городской больницы. По одной из версий, его могли убить из мести.