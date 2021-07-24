Задержание подозреваемого в убийстве замначальника угрозыска попало на видео

Задержание подозреваемого в убийстве заместителя начальника уголовного розыска Руслана Абовяна в Ставрополье попало на видео. Кадры в субботу, 24 июля, публикует Telegram-канал «112».

На записи — Ибрагим Симбаригов. С его слов, второй участник преступления, Заурбек Кениев, находится неподалеку, в районе села Курсавки.

По одной из версий, убийцы Абовяна разделились и собирались поодиночке уйти в Карачаево-Черкесскую Республику, а оттуда попасть в Грузию.

Убийство произошло ночью 23 июля. Преступники расстреляли замначальника уголовного розыска возле одной из городских многоэтажек и скрылись.