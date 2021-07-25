Названы российские регионы-лидеры по числу людей с психическими расстройствами

В Минздраве России назвали регионы-лидеры по числу пациентов с психическими расстройствами. Об этом пишет РИА Новости.

Так, больше всего людей с психическими расстройствами в 2020 году в России из расчета на 100 тысяч населения зафиксировано на Чукотке — 10 012,3. Далее идут Еврейская автономная область с показателем 6437,6 и Алтайский край, где это число составило 5834,9.

В антилидерах среди российских регионов по числу пациентов с психическими расстройствами оказались Чечня, где показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 1555,6, Ингушетия — 1674,6 и Москва — 2005,5.

Ранее были названы регионы с самыми здоровыми россиянами. Меньше всего зарегистрированных заболеваний на 100 000 населения оказалось в Чеченской Республике — 94 093,8, Кабардино-Балкарской Республике — 97 708,8, Еврейской автономной области — 106 049,1. Больше всего болезней у россиян выявили в Алтайском крае — 229 430 на сто тысяч, Санкт-Петербурге — 217 363 на сто тысяч и Ямало-Ненецком автономном округе — 211 046 на сто тысяч человек.