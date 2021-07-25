Умер главный внештатный гематолог Минздрава Валерий Савченко

Умер генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) гематологии Минздрава России и академик РАН Валерий Савченко. Об этом сообщается на сайте министерства.

Савченко умер в воскресенье, 25 июля в возрасте 69 лет. Причины его смерти не сообщаются.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко выразил соболезнования близким и коллегам главного внештатного гематолога Минздрава. Мурашко подчеркнул, что смерть врача стала невосполнимой утратой для мировой медицины. «Валерий Григорьевич Савченко был не только талантливым ученым и организатором, увлеченным своим делом. Здоровье пациентов для него всегда стояло на первом месте», — подчеркнул министр.

Савченко проработал в НМИЦ гематологии свыше 30 лет. Он начал работу в качестве заведующего отделением химиотерапии гемобластозов и трансплантации костного мозга, а в 2011 году возглавил центр. Ему принадлежит свыше 1450 научных публикаций.