В ЮАР решили ослабить ограничения из-за коронавируса

Власти ЮАР решили ослабить ограничения, введенные из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил президент страны Сирил Рамафоса, передает РИА Новости.

Как объяснил Рамафоса, такое решение было принято в связи с улучшением эпидемиологической ситуации. Так, в стране разрешат продажу алкоголя, откроют кафе и рестораны, а также возобновят работу школы.

По словам президента ЮАР, страна «по большей части» преодолела пик третьей волны коронавируса. Этому поспособствовало то, что граждане соблюдали меры профилактики. Однако остались районы, где инфекция все еще активно распространяется, добавил он.

С начала пандемии в Южноафриканской Республике зафиксировали более 2,3 миллионов случаев заболевания COVID-19. В течение последней недели в стране заразились около 12 тысяч пациентов — это на 20 процентов меньше, чем неделей ранее.

18 декабря прошлого года в ЮАР обнаружили новый штамм коронавируса.