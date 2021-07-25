Американские ученые рассказали о способе вернуть цвет седым волосам. Свою работу исследователи из Медицинского центра Ирвинга при Колумбийском университете опубликовали в журнале «eLife».

Специалисты изучили состояние волос 14 человек, которые при этом описывали стрессовые ситуации, происходившие с ними в течение дня. Согласно результатам исследования, добровольцы во время отпуска испытывали значительно меньше стресса, что способствовало восстановлению цвета волос.

Ранее эксперты раскрыли негативные последствия родов, влияющие на качество кожи и волос, и порекомендовали способы борьбы с ними. По словам дерматолога Анджали Махто из Великобритании, во время и после беременности многие женщины отмечают сильную пигментацию кожи — это связано с нестабильным уровнем меланоцитстимулирующих гормонов, отвечающих за выработку мелатонина. Помимо этого, на коже могут также появиться прыщи, другие высыпания и покраснения.

