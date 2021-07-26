Россия
 
Последние новости
Посадивший самолет Ryanair в Минске диспетчер уехал с семьей из Белоруссии
Курс биткоина превысил 40 тысяч долларов
Байден объявил о прекращении военных миссий США в Ираке
Стало известно о состоянии первого президента Украины после операции
В России задумали легализовать аукционы «блатных» номеров
В Турции экстренно посадили самолет с министром обороны
Тренер фехтовальщицы сделал ей предложение в прямом эфире на Олимпиаде
Соседи зарезанной семьи контр-адмирала ВМФ в Петербурге рассказали о трагедии
20-летняя дочь Ренаты Литвиновой занялась «мерчем» для московского метро 
Новости партнеров
Прослушать новость

В Biocad рассказали о новой вакцине от COVID-19

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»

Вакцина против коронавирусной инфекции, которая разрабатывается российской биотехнологической компанией Biocad, оптимизирована с учетом наличия индийского варианта COVID-19 «дельта плюс». Об этом заявил гендиректор компании Дмитрий Морозов, пишет РИА Новости.

«Технически вакцина была готова уже несколько месяцев назад. Но инициировать получение разрешения на клинические исследования решили недавно», — сказал он.

По словам Морозова, платформа препарата должна показать однозначную эффективность и безопасность. Кроме того, компания технологически должна быть готовы обеспечить выпуск десятков миллионов доз в очень короткое время.

Также гендиректор Biocad подчеркнул, что важно быть готовым очень быстро создавать обновленную версию вакцины против нового штамма.

Морозов отметил, что для компании крайне важны эффективность и безопасность вакцины, и только клинические исследования смогут их подтвердить. «Проводить испытания предполагаем максимально открыто, информируя научное сообщество о результатах в режиме реального времени», — добавил он.

Ранее Морозов и руководитель компании «Р-Фарм» Алексей Репик заявили, что экспортные продажи российской вакцины от коронавируса «Спутник V» по результатам года составят от нескольких сотен миллионов долларов до одного миллиарда долларов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Минздрав разрешил компании Biocad исследование вакцины от COVID-19 в России
Сотрудники BIOCAD получили Государственную премию в области науки и технологий
Выгоду от продажи вакцины «Спутник V» оценили в миллиард долларов