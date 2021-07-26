45-летний актер сериала «Домой и в путь» найден мертвым

Австралийский актер Дитер Бруммер, звезда сериала «Домой и в путь», найден мертвым в собственном доме. Об этом сообщает BBC News в понедельник, 26 июля.

Отмечается, что полиция не считает смерть артиста насильственной. Подробности кончины Бруммера не раскрываются. Ему было 45 лет.

Дитер Бруммер прославился на телевидении благодаря роли Шейна Пэрриша в мыльной опере «Домой и в путь», второй самой продолжительной австралийской драме, которая выходит с 1988 года. Актер также снялся в сериалах «Соседи», «Холодная река: Сага МакГрегора», «Криминальная Австралия», «Спецотдел по спасению» и «Победители и проигравшие». Помимо этого он сыграл в фильмах «Охотник» и «Дитя моды: Убийство Кэролайн Берн».

7 июля стало известно о смерти актера Роберта Дауни-старшего, отца звезды супергеройских фильмов Marvel Роберта Дауни-младшего. 85-летний артист скончался во сне в своем доме в Нью-Йорке.