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Якутскому шаману Габышеву назначили принудительное лечение

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Кадр: «Редакция » / YouTube

Якутский городской суд назначил принудительное лечение шаману Александру Габышеву. Об этом ТАСС сообщили в суде.

В суде уточнили, что Габышеву назначили «принудительные меры медицинского характера с интенсивным наблюдением». Такое решение было принято на основании психолого-психиатрической экспертизы, которая признала его невменяемым.

ТАСС уточняет, что такого решения суда требовал прокурор в ходе прений сторон.

В феврале на Габышева завели уголовное дело о нападении с мечом на сотрудника Росгвардии по части 2 статьи 318 УК («О применении насилия в отношении представителя власти»). В январе его принудительно поместили в психоневрологический диспансер за отказ лечиться после постановки на учет. В 2020 году врачебная комиссия заключила, что Габышев нуждается в активном диспансерном наблюдении и должен посещать психиатра. Он ходил к врачу с июля по декабрь, но в середине декабря заявил, что не будет продолжать, и пропустил январский визит, а также перестал отвечать на звонки врача.

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