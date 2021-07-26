В Грузии грабитель попытался пробраться в банк через вентиляцию

В центре Тбилиси неизвестный попытался пробраться в отделение банка ВТБ. Об этом пишет «Sputnik Грузия» со ссылкой на Министерство внутренних дел Грузии.

В ведомстве сообщили, что потенциальный грабитель пытался проникнуть в здание через вентиляционную трубу, но был замечен сотрудником банка. Злоумышленник плеснул в него неизвестным веществом, после чего бесследно исчез в вентиляции.

В результате происшествия никто не пострадал. Полиция ищет преступника.

В октябре 2020 года в грузинском городе Зугдиди преступник, вооруженный автоматом, захватил отделение банка, в котором находились более 40 человек, и потребовал 500 тысяч долларов. Силовикам удалось освободить заложников, однако нападавший скрылся.