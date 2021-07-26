Брошенная у дороги и растрогавшая тысячи людей собака нашла новый дом за сутки

В американском штате Техас оставленный на обочине десятимесячный хаски обрел хозяев меньше чем за сутки. Об этом сообщает Fox News.

Видео с брошенным животным появилось в Instagram-аккаунте ms.mojorising_ в среду, 21 июля. На кадрах видно, что человек оставил собаку на дороге и вернулся в машину. Хаски некоторое время бежал за автомобилем, а потом в отчаянии сел у обочины. Видео сняли техасские зоозащитники. Они же позвонили в администрацию округа Эль-Пасо и забрали хаски, а после передали в службу спасения животных.

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Ролик набрал больше миллиона просмотров и растрогал тысячи людей. «Вместо того чтобы взять на себя ответственность и обратиться за помощью к защитникам животных, они решили бросить свою бедную собаку. Я в ужасе, мне противно, мое сердце разбито», — так подписала пост владелица аккаунта.

Почти через сутки после публикации видео животное забрали новые хозяева. Теперь собаку зовут Нанук, и она, как утверждают ее новые владельцы, «оказалась тем самым, чего так не хватало нашей семье».

В пятницу, 23 июля, полиция арестовала за жестокое обращение с животными мужчину, который, предположительно, является бывшим хозяином хаски — 68-летнего Луиса Антонио Кампоса. Администрация шерифа сообщила, что вскоре арестует еще одного связанного с преступлением человека.

Ранее сообщалось, что в Квинсленде пара веганов посадила на диету двух собак и довела их до истощения. Одного щенка усыпили. Рацион питания животных составляли нут, киноа, рис и зерно. Хозяев обязали выплатить штраф в 8,6 тысячи долларов и на три года лишили права заводить животных.

