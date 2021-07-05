Полиция избавится от чересчур добродушных служебных собак

В китайской провинции Ляонин полиция решила избавиться от чересчур добродушных служебных собак, которые не хотели нападать на нарушителей. Об этом сообщает UPI.

54 собаки, которых дрессировали в Университете криминальной полиции Китая, выставят на аукцион. Большинство отсеянных псов составляют немецкие и бельгийские овчарки, а также метисы голландской овчарки. Они отказывались кусать по команде, были слишком робкими или слабыми.

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Начальная цена каждой собаки составит 200 юаней (около 2,3 тысячи рублей). Покупателям придется подписать договор, требующий соблюдать государственные требования по надлежащему уходу за питомцами. Кроме того, им запретят перепродавать или отдавать собак. Аукцион намечен на 7 июля.

В 2017 году сообщалось, что в австралийском штате Квинсленд служебную собаку уволили из полиции за излишнее дружелюбие. Она обожала играть с незнакомыми людьми и не желала их задерживать.