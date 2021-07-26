Стало известно о состоянии первого президента Украины после операции

Первый президент Украины, постоянный представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук почти месяц находится в реанимации после операции на сердце, сообщила его пресс-секретарь Оксана Сибирцева в беседе с телеканалом hromadske.

По ее словам, в целом состояние политика не улучшилось. «Очень медленная динамика», — добавила Сибирцева.

Ранее сообщалось, что Кравчука подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Политику сделали операцию в одной из киевских больниц.

28 июня Кравчук пропустил торжественное заседание Верховной Рады, посвященное юбилею конституции. Пресс-секретарь рассказала, что врачи запретили ему любые нагрузки из-за плохого состояния здоровья.