Мужчина услышал странный шум из кухни и нашел «целую семью» червей

Блогер под ником @mbutler20014 опубликовал в TikTok ролик, в котором он показал, как открывает упаковку с хлопьями. Внутри оказалось «целое семейство» мучных червей. За несколько дней видео набрало более 300 тысяч просмотров и трех тысяч комментариев.

Мужчина рассказал, что постоянно слышал какой-то шум в кухне, где стояла пачка хлопьев. Позже он обнаружил, что странный звук исходит именно из коробки с едой. Мужчина вооружился камерой, открыл упаковку, чтобы узнать причину звуков, и вместе с подписчиками увидел, что происходило внутри. Оказалось, в хлопьях завелись личинки мучного жука: блогер насчитал 13 червей, в шутку назвав их «целой семьей».

Подписчики @mbutler20014 по-разному отреагировали на увиденное. Некоторые признались, что им было противно наблюдать за происходящим. «Я никогда в жизни не куплю эти хлопья», — с отвращением заявил один из зрителей. Впрочем, некоторые оценили ситуацию с юмором. «Не волнуйтесь, это хлопья с добавление протеина, о котором предупреждали производители», — пошутил другой пользователь.

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