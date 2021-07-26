В России предложили изымать загранпаспорта у должников

В правительстве одобрили предложенный МВД законопроект, согласно которому допускается изъятие загранпаспортов у должников. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, данная мера коснется граждан, которым по каким-то причинам ограничен выезд за границу. Например, из-за неисполнения судебных решений.

После признания человека невыездным, соответствующий орган обязан проинформировать его об этом в течение дня — лично под подпись или по электронной почте.

«В случае признания невыездным должника ему должна быть направлена копия соответствующего постановления», — подчеркнул юрист. Отмечается, что вернуть документ можно будет в миграционной службе после выполнения своих обязательств.

Также законопроект утверждает условия, согласно которым загранпаспорт признается недействительным. Так, замена документа будет необходима в связи со сменой имени, фамилии, пола или даты рождения.

Ранее в мае стало известно, что в России изменят правила выдачи загранпаспортов. Получить выездной документ смогут граждане, проживающие на территории страны или за ее пределами. Однако второй группе лиц придется приехать в Россию. Сроки выдачи документа не изменились: по месту прописки его выдадут в течение месяца с момента заявления, а по месту пребывания — в течение трех месяцев.