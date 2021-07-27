Россия
 
Последние новости
Федор Конюхов 250 часов дрейфовал на льдине к Северному полюсу
Макрону дали новое имя и подарили десятки ожерелий
Доктор Комаровский назвал опасную особенность «дельта»-штамма коронавируса
В России оценили идею изымать загранпаспорта у граждан
Актриса Юлия Пересильд показала фото с подготовки к полету в космос
Пять стран согласились продлить санкции ЕС против Крыма и Севастополя
Зеленский сменил главнокомандующего ВСУ
Бывший футболист сборной России раскрыл рецепт борьбы со звездной болезнью
Стали известны подробности аварии с автобусом в Москве 
Новости партнеров
Прослушать новость

В Чечне через день после поручения Кадырова объявили о вакцинации всех взрослых

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Чеченская Республика опередила остальные регионы и первой среди субъектов России вакцинировала 100 процентов взрослого населения. Высокий показатель был зафиксирован через день после поручения главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщает РИА Новости.

«Чечня первой из регионов РФ достигла стопроцентной вакцинации от COVD-19 взрослого населения, что составляет 60 процентов (568 тысяч человек) от общей численности жителей республики ( 910 тысяч человек)», — заявил министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов. Он выразил уверенность в том, что иммунизация поспособствует укреплению и сохранению жизни населения.

Согласно прогнозам министра, достигнутый коллективный иммунитет отразится на эпидемиологической ситуации в регионе ближе к осени. Сулейманов также указал на необходимость соблюдения плановой вакцинации для сохранения достигнутых результатов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Кадыров призвал полностью вакцинировать взрослое население Чечни от COVID-19
Кадыров выдвинул свою кандидатуру на выборы главы Чечни
В Чечне приняли решение ограничить посещение мечетей и храмов до 50 процентов