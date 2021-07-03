В Чечне приняли решение ограничить посещение мечетей и храмов до 50 процентов

В Чеченской республике принято решение ограничить посещение мечетей и храмов до 50 процентов. Об этом в субботу, 3 июля, со ссылкой на республиканский Роспотребнадзор сообщает РИА Новости.

По решению регионального Роспотребнадзора, с 4 июля прихожане смогут войти внутрь только после предъявления сертификата о вакцинации и с маской на лице. В ведомстве пояснили, что это вынужденный шаг. В Чечне продолжается рост заболеваемости коронавирусом. По последним данным, в республике было зафиксировано 12957 случаев заражения, 164 жителя умерли.

26 мая глава Чечни Рамзан Кадыров на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19 предложил тем, кого никакие разъяснения не убеждают в пользе вакцинации, последними получать медицинскую помощь.