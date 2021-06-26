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Кадыров согласился баллотироваться на новый срок после слов Путина

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Фото: Christopher Pike / Reuters

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров согласился баллотироваться на новый срок после того, как его кандидатуру поддержал президент России Владимир Путин, а также после обращения участников всемирного съезда народов региона. Об этом он написал на своей странице ВКонтакте.

«Вы знаете, что вопрос участия в выборах оставался для меня открытым до последнего момента. Я принял для себя твердое решение, что не выставлю свою кандидатуру, если даже несколько процентов нашего населения будут против. Я прислушался к воле нашего президента и общества и дал согласие на участие в выборах», — написал Кадыров.

Ранее региональное отделение «Единой России» выдвинуло кандидатуру действующего главы Чечни на новый срок. По итогам тайного голосования члены партии единогласно поддержали Кадырова. Глава республики отметил, что е собирается тратить время на предвыборные обещания и агитации, а будет принимать конкретные меры для роста благополучия народа.

24 июня Рамзан Кадыров поблагодарил Владимира Путина за «за высокое доверие», а также заявил, что вся его жизнь посвящена служению народу и Отечеству.

44-летний Рамзан Кадыров возглавляет регион уже 14 лет. Ему принадлежит абсолютный рекорд по голосам, полученным на прямых выборах руководителями российских регионов с 2000 года. В 2016 он получил более 97 процентов голосов.

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