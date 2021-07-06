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Кадыров выдвинул свою кандидатуру на выборы главы Чечни

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров выдвинул свою кандидатуру на выборы главы главы региона на новый срок. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 6 июля, со ссылкой на избирательную комиссию республики.

Прямые выборы главы Чечни и нового состава регионального парламента назначены на единый день голосования 19 сентября.

Кадыров подтвердил свое намерение баллотироваться на новый срок 26 июня, после того, как его кандидатуру поддержал президент России Владимир Путин.

23 июня, в ходе рабочей встречи в формате видеоконференции Путин призвал Кадырова участвовать в новых выборах.

44-летний Рамзан Кадыров руководит регионом уже 14 лет. Ему принадлежит абсолютный рекорд по голосам, полученным на прямых выборах руководителями российских регионов с 2000 года. В 2016-м он получил более 97 процентов голосов.

После апрельских перестановок в губернаторском корпусе Кадыров стал лидером по продолжительности работы на посту главы региона.

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