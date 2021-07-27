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Два человека пострадали в ДТП с автобусом у здания МГУ в Москве

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Фото: Telegram-канал «Новости Москвы»

Автобус врезался в столб возле Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова. В результате пострадали два человека. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС.

ДТП произошло недалеко от главного здания МГУ. По данным агентства, следовавший по маршруту № 111 автобус с пассажирами «въехал в мачту городского освещения».

Возгорания не было. Уточняется, что один из пострадавших после осмотра медиков отказался от госпитализации.

Причины аварии устанавливаются.

Ранее в июле в результате ДТП в Астраханской области на трассе Р-22 «Каспий» сгорели заживо пять человек.

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