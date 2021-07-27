В МВД завели дело о мошенничестве в Центре подготовки космонавтов

Уголовное дело в отношении неустановленных лиц возбуждено по факту мошенничества в особо крупном размере в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина (ЦПК). Об этом во вторник, 27 июля, со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщает РБК.

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По данным издания, дело по части 4 статьи 159 УК РФ было возбуждено 23 июня сотрудниками подмосковного отдела полиции «Власиха», который специализируется на безопасности спецобъектов. По словам источников, основанием для возбуждения дела стал эпизод от 2012 года.

Тогда 24 октября ЦПК и федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) «Спецстройсервис» заключили договор подряда на реконструкцию и техническое перевооружение комплекса сооружений тренажерно-испытательной базы ЦПК. Как считает следствие. в 2013-2015 годах заказчик оплатил фактически невыполненные работы.

Ущерб, нанесенный ЦПК, при этом составил 1,4 миллиона рублей. Часть 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения»), по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает до десяти лет лишения свободы.