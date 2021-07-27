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Жертвы банды пакистанцев-педофилов в Британии остались без защиты

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Фото: Nigel Roddis / Getty Images

Уязвимые для банд насильников несовершеннолетние в городе Брэдфорд в Британии остались без достаточной защиты, пишет The Independent со ссылкой на отчет правозащитников. Речь идет о городе, где орудовала банда пакистанцев-педофилов.

В отчете отмечается, что специалисты из числа местных правоохранителей недостаточно чутко реагируют на признаки сексуальной эксплуатации и не так последовательно преследуют подозреваемых, как это требуется в таких случаях. Полицейским посоветовали организовать дополнительные курсы повышения квалификации.

В Брэдфорде и двух других близлежащих городах действовала банда из девяти мужчин. Они занимались сексуальной эксплуатацией девочек раннеподросткового возраста — как правило, жертвами становились воспитанники детских приютов или дети из неблагополучных семей. Имена арестованных указывают на их пакистанское происхождение, хотя в британских СМИ запрещено упоминать этническую принадлежность преступника.

В 2019 году в английском городе Галифакс арестовали 16 мужчин, которые подвергали сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. По данным издания, жертвами преступников были по меньшей мере три девочки в возрасте от 13 до 16 лет. Лишь один из осужденных носил британское имя, остальные имели пакистанское или ближневосточное происхождение.

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