Мощный камнепад убил девять туристов на дороге и попал на видео

Мощный камнепад в индийском штате Химачал-Прадеш убил девять туристов, путешествующих по автомобильной трассе. Происшествие попало на видео. Его публикует издание BBC News.

На размещенных в сети кадрах видно, как множество валунов катится с горы, образуя шлейф из пыли. Некоторые из них упали в реку, однако большинство обрушилось на дорогу, небольшие постройки и припаркованные автомобили. При этом один из камней попал в мост, сломав его на две части.

В результате камнепада погибло девять туристов, еще три человека получили ранения разной степени тяжести. Уточняется, что путешественники ехали из Дели в горную деревню Читкул, которая славится самым чистым воздухом в Индии.

Министр штата выразил соболезнования родственникам погибших и назвал происшествие «душераздирающим». Причины оползня выясняются. Предположительно, это произошло из-за сезона дождей, который длится в стране с июня по сентябрь.