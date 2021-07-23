Момент спасения россиян в горах Кабардино-Балкарии попал на видео

Момент спасения восьми российских туристов, попавших под камнепад в горах Кабардино-Балкарии, попал на видео. Его опубликовал Telegram-канал «RT на русском».

На размещенных в сети кадрах видно, как вертолет летит посреди заснеженных горных вершин, приближаясь к группе путешественников. Они сидят в небольшом углублении сугроба — на них надеты специальные костюмы, а рядом лежат походные рюкзаки.

На следующих кадрах запечатлено, как одного из пострадавших, укутанного в плед, на носилках помещают в машину скорой помощи.

Отмечается, что в спасательной операции приняли участие около 20 человек. Никто из путешественников не погиб, двух москвичей, мужчину и женщину, передали бригаде скорой помощи с травмами средней тяжести.

22 июля группа из восьми россиян попала под камнепад в горах Черекского района в Кабардино-Балкарии. Так как до места происшествия добираться пешком пришлось бы около суток, для эвакуации спасатели попросили задействовать вертолет Ми-8 МЧС России.