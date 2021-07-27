Россиянка раскрыла способы вернуться из отпуска «не с пустыми карманами»

Россиянка раскрыла способы грамотного планирования бюджета во время путешествий, при этом не отказывая себе в развлечениях. Своими советами девушка поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, чтобы вернуться из отпуска «не с пустыми карманами», автор статьи порекомендовала заранее планировать свои перемещения во время поездки, а также изучить цены на жилье, такси, еду и экскурсии.

Крое того, путешественница рассказала о двух методах расчета бюджета на отпуск. Первый предлагает определиться с допустимой суммой на поездку и планировать расходы исходя из нее.

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Второй способ, наоборот, предполагает изучение своих желаний и требований к комфорту в первую очередь. Например, планируя свою поездку на Розу Хутор, девушка нашла в открытых источниках стоимость билетов и меню в кафе.

«Прибавила пару тысяч на непредвиденные расходы и поняла, что эти поездки нам обойдутся в 25 тысяч рублей», — объяснила она.

Ранее в июле эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский назвал оптимальную сумму, которую стоит взять с собой в отпуск. Он посоветовал иметь при себе на 30-40 процентов больше той суммы, которая изначально запланирована на траты. По словам специалиста, увеличить бюджет нужно из-за риска экстренных ситуаций.

